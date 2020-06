Polizei sucht Zeugen nach Messerstichen

Etwa in Höhe des Kiosk zwischen dem Kreisverkehr und der Parallelstraße gerieten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 40-jähriger Mülheimer und ein unbekannter Mann in Streit. Im Verlauf stach der Unbekannte mindestens einmal mit einem Messer zu. Dabei traf er das Opfer in den Oberkörper und verletzte es schwer. Danach flüchtete der Tatverdächtige zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine schwerwiegende Verletzung diagnostiziert wurde. Die Beschreibung des Flüchtigen: 20 Jahre alt, 180 cm groß, nordafrikanischer Typ, schwarze, nach hinten gegelte Haare. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201 829-0.