Polizei sucht Fahrer eines weißen Audi

Eine 29-Jährige war in Höhe Autobahnkreuz Oberhausen-West unterwegs als der Fahrer eines weißen Audis sehr knapp vor ihr einscherte. Sie musste eine Vollbremsung einleiten. Eine 23-Jährige Duisburgerin, die hinter ihr unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck. Dabei verletzte sie sich laut Autobahnpolizei schwer. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des weißen Audi fuhr davon und verließ die A42 im Autobahnkreuz in unbekannte Richtung. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wenn sich jemand z.B. das Nummernschild gemerkt hat, bitte unter der 0211 870 0 anrufen.