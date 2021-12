Polizei schnappt Impfpass-Fälscher

Die Beamten waren auf den Mann gekommen, nachdem eine 17-Jährige in Duisburg mit einem gefälschten Impfpass in einer Apotheke war, um die Einträge digitalisieren zu lassen. Der Apotheker war misstrauisch geworden und hatte ihr Fragen gestellt. Die junge Frau flüchtete. Die eingeschaltete Polizei traf sie mit ihrem 20-Jährigen Ehemann Zuhause an. Beide gaben an, ihre gefälschten Impfpässe bei einem 39-Jährigen in Oberhausen gekauft zu haben. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung fand die Polizei einen weiteren falschen Impfpass, negative Testbescheinigungen und Kundenlisten. Gegen alle drei Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Wer auf solche Angebote eingeht, macht einen Betrüger reich und kann selbst wegen Betrugs strafrechtlich verfolgt werden, warnt die Polizei.