Polizei schließt zwei Anlaufstellen in Mülheim

Das hat uns ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigt. Für die Heißener soll sich aber gar nicht so viel ändern. Die Bezirksbeamten sind weiterhin zu etwa 75 Prozent ihrer Arbeitszeit im Außendienst im Bezirk unterwegs, heißt es. Statt der Bürgersprechstunde am Fünter Weg soll es in Zukunft Angebote wie die Mobile Wache geben, die regelmäßig in Heißen vorbeischauen soll. Die Gründe für die Schließung der Anlaufstelle sind vielfältig. Zum einen hätten die Räume in nächster Zukunft aufwändig renoviert werden müssen. Zum anderen können die Bezirksbeamten an den anderen Standorten in Styrum, in der Stadtwache und an der Von-Bock-Straße schneller und effizienter auf einen Fahrzeug-Pool mit Streifenwagen und Dienstfahrrädern zugreifen, sagt der Polizeisprecher. Auch die Polizeiwache in Dümpten soll bald dicht machen - aus den gleichen Gründen. Voraussichtlich wird das im nächsten Sommer der Fall sein, heißt es.