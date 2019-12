Polizei rechnet mit Verkehrsproblemen

Bauern aus NRW protestieren heute gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. Auch das Ruhrgebiet ist betroffen. Über 500 Traktoren sind unterwegs. Los ging es am Morgen in Bonn. Die Bauern fahren in in Etappen unter anderem über Bonn, Düsseldorf, Essen und Dortmund bis nach Bielefeld.

© Jörg Schimmel / Funke Foto Services