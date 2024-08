Polizei nimmt falsche Wasserwerker fest

Fünf Männer wurde in den frühen Morgenstunden in Mönchengladbach festgenommen. Insgesamt 120 Einsatzkräfte waren beteiligt. Die Taten sollen seit letztem Dezember bis in diesen Monat passiert sein. Die mutmaßlichen Täter sollen nach dem bekannten Trickdiebstahl-Muster vorgegangen sein. Sie klingelten bei älteren Menschen, gaben sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus, verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen und stahlen in einem unbeobachteten Moment Geld und Schmuck. Der Schaden soll sich laut Polizei insgesamt auf rund 75.000 Euro belaufen. Die fünf Festgenommenen sollen morgen vor den Haftrichter kommen.