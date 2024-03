Polizei: Mehr Unfälle in Mülheim

Sowohl die Zahl der Unfälle mit Personenschaden (+8,89%) als auch mit Sachschaden (+4,93%) sind in Mülheim gestiegen, sagt die Polizei Essen/Mülheim. Die Zahl der Unfälle mit verunglückten Kindern ist in Mülheim leicht nach oben gegangen - um zwei auf insgesamt 55 Unfälle. Anders als in unserer Nachbarstadt Esen waren in Mülheim zudem mehr Rad- und Pedelecfahrer in Unfälle verwickelt. Die Zahl ist in Mülheim um +11,36% gestiegen. Alle Zahlen und Daten der Verkehrsunfallstatistik gibt es HIER