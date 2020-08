Polizei-Leitstelle in neuen Räumen

Die Leitstelle der Oberhausener Polizei ist umgezogen. Sie ist jetzt nicht mehr am Friedensplatz in der Innenstadt, sondern in den ehemaligen Babcock-Büros in Lirich. Dort sind auch zahlreiche weitere Dienststellen untergebracht.

