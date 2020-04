Polizei kündigt schärfere Tempokontrollen an

Die Polizei hatte letzte Woche an bekannten Stellen in Mülheim überprüft, ob sich Autofahrer an die Tempolimits halten. Das war nicht der Fall, sagt Polizeipräsident Frank Richter. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind teilweise sogar deutlich überschritten worden. Wir dulden kein rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr. Deswegen werden wir konsequent gegen Raser vorgehen. Er kündigte an, die Kontrollen in Mülheim und Essen in den nächsten Wochen deutlich zu verschärfen.