Polizei: Helle Kleidung halbiert Unfallrisiko

Die Mülheimer Polizei appelliert an uns, jetzt in der dunklen Jahreszeit helle Kleidung im Straßenverkehr zu tragen. Die Zahlen sprechen für sich: Wer sich gut sichtbar kleidet, reduziert das Risiko eines Unfalls um die Hälfte, so die Polizei.

© Barbara Zabka/FUNKE Foto Services