Polizei hat Corona-Partys im Blick

Die Party soll laut Polizei ziemlich professionell ausgesehen haben - mit DJ und Nebelmaschine. Bei der Kontrolle der Partygäste haben die Beamten auch Drogen gefunden. Außerdem mussten sie sich mit Pfefferspray gegen einen Angriff wehren. Verletzt wurde dabei niemand. In Bochum waren am Wochenende noch deutlich mehr Menschen auf den Straßen. Rund 800 Leute haben sich am Vorplatz vom Schauspielhaus getroffen. Laut Polizei sei aber alles friedlich geblieben. Um die Situation auf den öffentlichen Plätzen in Bochum zu entschärfen, soll am kommenden Wochenende ein Stadtstrand entstehen. Dort sollen wir mit den Corona-Hygienemaßnahmen zusammen feiern können.