Polizei gelingt Schlag gegen Mafia-Organisation

Die Razzia ist Teil eines europaweiten Großeinsatzes gegen die italienische Mafia. Allein in NRW sollen am frühen Morgen mehr als 50 Häuser, Büros und Geschäfte durchsucht worden sein. Vom LKA heißt es, dass dabei 15 Haftbefehle vollstreckt werden konnten. Bei der Bande, die im Fokus steht, handelt es sich um die - laut BKA - relevanteste Mafia-Gruppierung, die 'Ndrangetha. Die Vorwürfe: Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Betrug und Rauschgiftschmuggel. Die Organisation war auch an den berüchtigten Mafia-Morden von Duisburg im Jahr 2007 beteiligt. Damals waren sechs Menschen erschossen worden. Sieben der Täter wurden später in Italien zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.