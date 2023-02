Polizei geht Hinweisen nach und findet Drogendealer

Bemerkenswert ist, dass in beiden Fällen zuvor Wohnungen observiert worden waren. Die Polizei hatte Hinweise bekommen, dass hier mit Drogen gehandelt wird. Zunächst (27.01.) konnte in der Steinkampstraße in Styrum ein 34-Jähriger festgenommen werden. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Kokain, Marihuana und eine Schreckschusswaffe. Zwei Tage später klickten die Handschellen vor einem Haus am Frohnhauser Weg. Mit Unterstützung eines Spürhundes fand die Polizei in der Wohnung ebenfalls Kokain und Marihuana sowie verbotene Messer und Schreckschusswaffen. Der 33-jährige mutmaßliche Drogendealer sitzt laut Polizei bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter, heißt es.