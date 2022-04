Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall in Essen

Klar ist bislang nur, dass ein Auto mit zwei jungen Insassen vom Dach eines Parkhauses ca. 18 Meter in die Tiefe stürzte. Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger kamen ums Leben. Die Polizei muss jetzt klären, wer von den beiden am Steuer saß, ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren. Offenbar ist auch noch nicht klar, wem das Auto gehört. Spuren am Ort des Unfalls deuten darauf hin, dass der Fahrer des Wagens auf dem Dach des Parkhauses gefährliche Manöver geübt haben könnte. Dabei muss das Auto ein Geländer durchbrochen haben.