Polizei ermittelt nach "Ballermann 6"-Chaos

Die Polizei muss jetzt klären, was genau passiert ist und alle Beteiligten anhören. Es gilt auch rauszufinden, ob die Security-Mitarbeiter oder der Betreiber der Location Schuld an dem Chaos tragen. Eltern und Jugendliche hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei an die Sandstraße gerufen. Der Service an der Garderobe des "Ballermann 6" war total zusammengebrochen. Nach Angaben von Betroffenen sollen unter anderem Mäntel und Jacken nicht mehr rausgegeben, Jugendliche in Räumen festgehalten und körperlich angegangen worden sein.