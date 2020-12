Polizei ermittelt Diebesbande

Die Polizei hat im Anschluss Videoaufzeichnungen ausgewertet. So kam sie einem 23 und einem 24 Jahre alten Mann aus Essen und einem 34-jährigen Mülheimer auf die Spur. Außerdem ermittelten sie einen 23-jährigen Essener, der vermutlich als Hehler für die Beute im Einsatz war. Die Polizei hat die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Bei dem mutmaßlichen Hehler fanden sie 30.000 Euro Bargeld, eine Geldzählmaschine, in seinem Auto einen Teleskopschlagstock und ein Messer. Der Mann ist polizeibekannt. In den Wohnungen in Mülheim und Essen stießen die Beamten außerdem auf Marihuana-Plantagen und verkaufsfertiges Marihuana. Die Ermittlungen dauern an.