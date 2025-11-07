Polizei durchsucht Wohnung wegen IS-Propaganda im Internet

Münster (dpa) - Wegen des Zeigens von Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Internet hat die Polizei eine Wohnung im Münsterland durchsucht. Nach Angaben einer Sprecherin wurde die Wohnung auch mit Unterstützung von Spezialkräften in einer Bauernschaft in Nottuln im Kreis Coesfeld gesichert - es wurde ein Durchsuchungsbeschluss umgesetzt. Dabei ging es auch um den Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wegen der laufenden Ermittlungen macht die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Es seien Gegenstände gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Diese Funde müssten jetzt ausgewertet werden. Ob es sich dabei um Waffen handelt, wollte die Sprecherin nicht sagen.

Die Vorwürfe richten sich gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche wohnt nach Angaben der Polizei mit seiner Familie in einem größeren Mehrfamilienhaus im Ortsteil Heller. Er wurde am Abend vernommen und erkennungsdienstlich erfasst.