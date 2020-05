Polizei dreht Lernvideos zum Radfahren

Die Erklärvideos sind für Kinder und Eltern gedacht. So sollen sie gemeinsam üben können, sagt die Polizei. Unter anderem geht es in den kleinen Filmen darum, wie Kinder auf dem Rad richtig an einem geparkten Auto vorbeifahren und was daran besonders gefährlich sein kann. Einen Link zu den Videos gibt es auf unserer Internetseite im Nachrichtenbereich. Die Videos gibt es hier.