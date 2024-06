Polizei beendet Autotreffen am Heifeskamp

Der erste Streifenwagen vor Ort wurde laut Bericht von Teilnehmern des Treffens umringt, es wurde am Streifenwagen gerüttelt. Mit Hilfe von Verstärkung bekam die Polizei die Lage schnell in den Griff und löste die Versammlung auf. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus. Die abreisenden Autofahrer wurden kontrolliert über die Mellinghofer Straße abgeleitet, heißt es. Durch Kontrollen hätten man auch weitere Treffen an anderen bekannten Orten verhindern können. Später in der Nacht kam es zu einem Unfall auf der Mellinghofer Straße mit einem BMW 528. Beim Abbiegen in der Gathestraße verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht, heißt es. Ob der Unfall im Zusammenhang mit dem Autotreffen steht, ist noch unklar.