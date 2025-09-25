Podcast: Was geschah mit Annette Lindemann?

Annette Lindemann wird seit dem Frühsommer 2010 vermisst. Im neuen True Crime-Podcast zeichnen unsere Reporterinnen nach, was seitdem passiert ist. In sechs Folgen hören Sie von einem Netz aus Geheimnissen. Es ist eine Geschichte voller Wendungen, eine Suche nach einem lieben Menschen und nach Antworten.

Unsere Reporterinnen sprechen mit Freundinnen, die Annette Lindemann bis heute vermissen und der Polizei, die den Fall nicht ruhen lässt. Dabei finden sie Details heraus, die bis jetzt noch nicht erzählt wurden.

Freut euch ab dem 09.10. jede Woche auf eine neue Folge – in unserer App oder bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr wollt nicht warten? Auf waz.de könnt ihr ab dem 09.10. alle Folgen vorab hören (kostenpflichtig mit WAZ Plus).

Hört hier bereits in den Trailer rein:

„Was geschah mit Annette Lindemann?“ ist ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) und vier NRW-Lokalradios: Radio Emscher Lippe, Radio K.W., Radio Oberhausen und Radio Mülheim.