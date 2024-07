Cold Case-Podcast über vermissten Saarner Gastronom

Die Ermittlungsgruppe stellt den Cold Case vor und hofft dadurch auf weitere Hinweise, die zur Aufklärung führen könnten. Der Saarner Gastronom Sabatino ist 2017 plötzlich spurlos verschwunden. Der gebürtige Sizilianer war zum Zeitpunkt des Verschwindens 54 Jahre alt. Mit seinen drei Lokalen in Düsseldorf, dem Teatro an der Oberhausener Centro-Promenade und einem weiteren Lokal in Köln hatte er sich einen Namen gemacht und wurde sogar als Promi-Wirt bezeichnet. Die Ermittler im Podcast beleuchten seine Verbindungen ins Rotlichtmilieu und mutmaßliche Kontakte zur sizilianischen Mafia. Es steht die Frage im Raum, ob Sabatino untergetaucht ist oder umgebracht wurde. Zur Podcast-Folge geht es hier. Für Angaben und Hinweise zu dem Fall Santo Sabatino, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen/Mülheim.