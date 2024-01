Planetarium Bochum feiert runden Geburtstag

Insgesamt zählte das Planetarium über 340.000 Gäste. Das waren noch einmal 37.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Vor allem rund um Weihnachten und in den Ferien waren viele Shows ausverkauft, heißt es. Im Planetarium laufen schon seit längerer Zeit nicht mehr nur Veranstaltungen, die direkt mit Astronomie zu tun haben. So gibt es z.B. in der nächsten Woche wieder ein Hörspiel aus der Drei ???-Reihe. Die meisten Karten werden laut Planetarium aber nach wie vor für astronomische Shows verkauft. In diesem Jahr feiert das Planetarium seinen 60. Geburtstag. Im November ist dazu ein großes Programm geplant.