Pläne für Einkaufen in Styrum

Der REWE-Markt an der Heidestraße in Styrum will sich vergrößern. An den Plänen dafür wird noch gearbeitet, heißt es von der Marktleitung. Erst mal soll im Laufe des Jahres die alte, leerstehende Villa zwischen REWE, dm und Aldi abgerissen werden.

