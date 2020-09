Pläne für die Vorweihnachtszeit

So wird der Weg an den Buden vorbei eine Einbahnstraße sein. Außerdem wird der Markt erweitert auf die Althofstraße, die Pastor-Jakobs-Straße und den Muhrenkamp. Die etwa 70 Stände sollen nur einseitig aufgestellt werden, so dass die Besucher auch nebeneinander genügend Abstand halten können. Da essen und trinken an den Buden selbst nicht erlaubt ist, wird es die Sachen nur „to go“ geben. Dieses Konzept muss aber noch vom Ordnungsamt genehmigt werden. Ende September will sich Pro Altstadt unter Berücksichtigung der dann aktuellen Infektionslage deshalb mit dem Ordnungsamt zusammensetzen. Sollte der Adventsmarkt doch nicht stattfinden können, will Pro Altstadt, laut Vereinsvorstand, die schon bestellten über 300 Tannenbäume trotzdem zum Schmücken der Altstadt nutzen.