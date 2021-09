Physiotherapie-Ausbildung in Saarn

Einen weiteren Standort für Ausbildung und Studium gibt es in Neuss. Insgesamt stehen 360 Plätze zur Verfügung. Der neuen Akademie stehen in Mülheim 1.200 Quadratmeter zur Verfügung. Es gibt neun Kursräume mit moderner Technik. Die Unternehmensgruppe medicoreha Dr. Welsink sitzt in Neuss und betreibt dort auch eine Privatpraxis und eine ambulante Fachklinik. Zwei weitere Fachkliniken gibt es in Mönchengladbach und Köln. An den vier Standorten arbeiten rund 230 Mitarbeiter.

Wer sich für eine Ausbildung an der Akademie interessiert, findet hier alle Infos.