Personalmangel - Fahrpläne sollen ausgedünnt werden

Weil es zu wenige Lokführer gibt, fährt zum Beispiel die S3 über Mülheim an Wochenenden derzeit nur einmal in der Stunde statt alle 30 Minuten. Auch der RE11 (RRX) fährt eingeschränkt und ist bis Mitte Dezember an Wochenenden auf dem Abschnitt Düsseldorf - Hamm gar nicht unterwegs. Eine weitergehende Streichliste von Zugverbindungen wollen die Gremien der Verkehrsverbünde in den nächsten Tagen verabschieden. Aktuell fehlen allein in NRW rund 300 Lokführer. Jede zehnte Stelle ist nicht mit Personal besetzt.