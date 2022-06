Perfide Betrugsmasche am Telefon

Auffällig ist, dass meist pflegebedürfte Personen angerufen werden. Die Betrüger wissen laut AOK zum Teil sogar, welchen Pflegegrad die Versicherten haben. Wie die Anrufer an diese Informationen gekommen sind, ist völlig unklar. Schon Anfang des Jahres hatte es eine Betrugswelle in anderen Bundesländern gegeben. Die Masche ist immer die gleiche: Die Betrüger bieten Unterstützung z.B. bei Hilfsmitteln an und versuchen, Lieferverträge abzuschließen. Unter diesem Vorwand werden dann auch Kontodaten oder Versichertennummer erfragt. Die AOK weist darauf hin, dass sie telefonisch niemals Kontodaten abfragt. Außerdem ruft sie i.d.R. unter Nummern an, die mit 0211/8791 beginnen. Im Zweifelsfall sollte man sich selbst an die AOK wenden oder den Betrugsversuch bei der Polizei anzeigen.