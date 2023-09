Partnerstädte zu Besuch in Mülheim

Oberbürgermeister Marc Buchholz hat die Delegationen aus beiden Städten begrüßt. Der Förderverein der Mülheimer Städtepartnerschaften hatte zusätzlich eine Gruppe aus Darlington eingeladen. Die offizielle Delegation aus Beykoz besuchte während ihres Aufenthaltes die städtische Grundschule im Dichterviertel. Beide Abordnungen besuchten das Institut für Pflege- und Gesundheitsberufe des St. Marien-Hospitals in der Parkstadt. Im Ergebnis vereinbarten die Mitglieder der türkischen Delegation, den ehemaligen Austausch zwischen einem Krankenhaus in Beykoz und dem St. Marien-Hospital wieder aufleben zu lassen. Auch eine Einladung der Kreishandwerkerschaft Mülheim an der Ruhr – Oberhausen nahmen die ausländischen Gäste wahr. Im Laufe ihres Besuchs in Mülheim haben sich beide Delegationen ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.