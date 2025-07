Diogo Jotas Tod schockt Fußballwelt: «Macht keinen Sinn»

Cernadilla (dpa) - Cristiano Ronaldo und Jürgen Klopp sind tief bestürzt und fassungslos, in Liverpool legten Fans Blumen nieder. Die Fußballwelt steht nach dem Tod von Portugals Nationalspieler Diogo Jota unter Schock. Der Unfalltod des 28-Jährigen vom FC Liverpool und seines drei Jahre jüngeren Bruders André Silva löst riesige Trauer aus. Diogo Jota war frisch verheiratet und hinterlässt drei Kinder.

«Das macht keinen Sinn», schrieb Ronaldo in sozialen Netzwerken. «Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet.» Ronaldo, der Diogo Jotas Kapitän im Nationalteam war, wünschte dessen Witwe und den drei Kindern alle Kraft der Welt. «Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen.»

Familienbild bei der Meisterschaft

Diogo Jota, der in Liverpool auch unter Star-Trainer Klopp spielte und in der kommenden Saison Teamkollege von Florian Wirtz gewesen wäre, hatte noch kurz vor seinem Tod in Spanien ein Hochzeitsvideo bei Instagram geteilt. «Ein Tag, den wir nie vergessen werden», steht darunter.

«Dies ist ein Moment, in dem ich mit mir ringe!», schrieb Klopp bei Instagram. «Es muss einen größeren Zweck geben! Ich kann es aber nicht sehen! Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören.»

Die Meisterschaft mit dem FC Liverpool feierte Diogo Jota Ende Mai unter anderem mit einem Familienbild, auf dem er, seine Frau Rute Cardoso und die drei Kinder mit dem Pokal für den Champion auf dem Platz posieren. Auf einem anderen Bild ist die Familie mit drei Hunden zu sehen.

Mit dem Titelgewinn in der Premier League hatte sich der Spitzenfußballer einen Kindheitstraum erfüllt. «Es ist eine bemerkenswerte Leistung für einen kleinen Jungen, der aus Gondomar kommt, wo ich diesen Traum hatte», sagte er dazu. «In diesem Moment anzukommen, war herausragend.» Sein grausamer Tod rief auch in der Politik Bestürzung hervor. Portugals Regierungschef Luís Montenegro und der britische Premierminister Keir Starmer drückten ihr Beileid aus.

Geplatzter Reifen als mögliche Unfallursache

«Erste Ermittlungen weisen darauf hin, dass ein geplatzter Reifen den Unfall ausgelöst haben könnte. Aber es läuft eine Untersuchung, deren Ergebnis abgewartet werden muss und erst in einigen Tagen vorliegen wird», sagte die zuständige Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. «Die Opfer konnten nur aufgrund von Personaldokumenten identifiziert werden.»

Bevor die Polizei und der portugiesische Fußballverband die Todesfälle bestätigten, hatten mehrere Medien übereinstimmend über den Unfall auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla in der Provinz Zamora berichtet. Kurz nachdem die Nachricht publik wurde, legten Fans an der Anfield Road in Liverpool Kränze nieder. Die Fahne auf dem Liverpooler Rathaus wehte auf halbmast.

Schweigeminute bei Frauen-EM

Der portugiesische Fußballverband zeigte sich bei X «zutiefst erschüttert» über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva. Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, «sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war».

Der Verband bat die UEFA, bei der Europameisterschaft der Frauen vor dem Spiel der Portugiesinnen gegen Spanien eine Schweigeminute einzulegen. Die Europäische Fußball-Union kommt dieser Bitte nach. Bei allen Spielen am Donnerstag und Freitag - und damit auch beim Spiel des deutschen Teams gegen Polen - soll den Verunglückten gedacht werden.

Diogo Jota spielte im Juni noch gegen Deutschland

Diogo Jota spielte seit September 2020 für Liverpool. Vor der Meisterschaft in der vergangenen Saison gewann er mit den Reds bereits 2022 den FA Cup und 2022 sowie 2024 den Ligapokal.

«Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota», teilte der Club mit. Liverpool bat darum, «die Privatsphäre der Familie, Freunde, Teamkollegen und Vereinsmitarbeiter von Diogo und André zu respektieren». «Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen.»

Für Portugal absolvierte der Angreifer 49 Länderspiele. Er erzielte 14 Tore. Diogo Jota war unter anderem bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland dabei. Zuletzt gewann er mit seinem Heimatland die Nations League.

Dabei kam der Offensivspieler auch beim 2:1-Sieg gegen die von Julian Nagelsmann trainierte DFB-Elf im Halbfinale zum Einsatz. Das deutsche Team drückte via X ebenfalls seine Trauer aus: «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband.»

Fußball-Legende Pepe drückt Beileid aus

Portugals Fußball-Legende Pepe schrieb bei Instagram: «Mit großer Traurigkeit habe ich die Nachricht vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André erhalten. Ein zu früher, schmerzlicher Verlust, der uns alle ärmer macht - als Kollegen, als Freunde und als Fußballliebhaber.» Diogo Jotas Bruder spielte in der zweiten portugiesischen Liga für den FC Penafiel.

Ruben Neves, der mit Diogo Jota in der Nationalmannschaft spielte, schrieb: «Sie sagen, wir verlieren Menschen nur, wenn wir sie vergessen. Ich werde dich nie vergessen!»