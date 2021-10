Parkstadt Mülheim soll "großer Wurf" werden

Neben der Parklandschaft sollen auch Wohnungen, möglicherweise ein Spielplatz und eine Kita Platz finden. Oberbürgermeister Marc Buchholz kann sich auch vorstellen, dass es dort eine zusätzliche weiterführende Schule geben könnte. Grundidee ist Leben, Arbeit und Freizeit in der sogenannten Parkstadt Mülheim miteinander zu verknüpfen. Rund ein Drittel der gesamten Fläche soll zur Parkfläche, die Anzahl der Bäume möglichst verdoppelt werden. Neben dem Hauptgebäude soll lediglich noch das Kesselhaus erhalten bleiben. Das Technikum, in dem derzeit die Ausstellung Körperwelten und die Terrakotta-Armee gezeigt werden, würde dem See weichen. Der zuständige Investor Soravia rechnet mit einem Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2023. Sein Ziel ist es zunächst die Parklandschaft inklusive See anzulegen.