Parasiten sorgen für Fischsterben in Ruhr

Das berichtet die WAZ. In den Kadavern wurden Würmer gefunden. Laut Bezirksregierung sei das wohl die Ursache für den Tod der Fische. In den letzten Wochen waren immer wieder tote Fische in der Ruhr bei Essen-Werden aufgetaucht, insgesamt mindestens 600. Daraufhin hatte die Bezirksregierung zunächst Umweltalarm ausgelöst. Im Wasser wurden aber keine für Fische gefährlichen Stoffe gefunden. Der Alarm ist mittlerweile wieder aufgehoben.