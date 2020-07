Pandemie trübt den Arbeitsmarkt

In Mülheim gibt es so viele Arbeitslose, wie seit langem nicht mehr. Im Juni waren 7.390 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Juni im vergangenen Jahr sind das 24 Prozent mehr. Grund dafür ist die Corona-Pandemie und der Lockdown im März und April. Außerdem haben sich laut Arbeitsagentur noch nie so viele Firmen mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigt, wie im Moment. Stand Juni haben rund 1.500 Mülheimer Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Davon betroffen sind gut 15.000 Angestellte. Auch die Zahl der offenen Stellen ist im Jahresvergleich deutlich gesunken.