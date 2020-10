Paketboten bereiten sich auf Weihnachtsstress vor

Das Team der über 60 DHL-Mitarbeiter in der Zustellbasis am Mülheimer Hauptbahnhof ist bereits nach dem Lockdown im Frühjahr vergrößert worden und soll noch weiter aufgestockt werden. Denn laut einer aktuellen Studie des Instituts für Handelsforschung in Köln wird fast jedes zweite Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr online bestellt. Darauf stellen sich Mülheimer Paketboten und Zustellerdienste schon jetzt ein. Vor Weihnachten werde sich die Zahl der ausgelieferten Pakete im Vergleich zu jetzt sicherlich noch verdoppeln, sagte uns eine Konzernsprecherin der Deutschen Post.