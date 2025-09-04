Navigation

Ostukraine: Zwei Männer sterben bei Drohnenexplosion

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 12:43

Drohnenangriffe gehören nicht nur in den frontnahen Gebieten der Ostukraine zum Alltag, Kampfmittelreste finden sich an vielen Orten. Nun machen zwei Männer einen tödlichen Fehler.

Ukraine-Krieg - Russland
© Uncredited/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Charkiw (dpa) - Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind zwei Männer durch die Explosion einer gefundenen russischen Drohne getötet worden. Behördenangaben zufolge fanden die Zivilisten die ferngesteuerte Drohne und brachten sie in ein Haus in der Siedlung Kosatscha Lopan. Als sie versuchten, den Sprengsatz auseinanderzunehmen, detonierte er. Zwei weitere Männer wurden durch Splitter verletzt und erlitten Verbrennungen. Das Dorf befindet sich nur etwa vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren führt Russland Krieg gegen die benachbarte Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:250904-930-995727/1

Weitere Meldungen

Koalition der Willigen ringt um Militärhilfe für Ukraine

Politik Wie weit will Europa bei der Unterstützung der Ukraine gehen? In Paris wird über Sicherheitsgarantien und mögliche Truppeneinsätze diskutiert.

Ukraine-Krieg - Treffen der Unterstützerstaaten in Paris

Israel-Premier Tech: Direktor berichtet von Morddrohungen

Sport Bei der Spanien-Rundfahrt sorgen propalästinensische Proteste für einen Eklat. Der Sportdirektor eines israelischen Teams spricht über Ängste.

Vuelta a España - 11. Etappe

Hamas zeigt sich zu Abkommen bereit - Israel: «Leere Worte»

Politik Während Israels Armee die Vorbereitungen zur Einnahme der Stadt Gaza vorantreibt, meldet die Hamas Bereitschaft für ein «umfassendes Abkommen».

Nahostkonflikt - Proteste in Jerusalem
skyline