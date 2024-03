Ostfriesland zu Gast auf dem Karrieretag

Sie reisen mit einem blau-weißen Bus im Nordsee-Design an. Die Aktion läuft so zum ersten Mal. Auch auf den Ostfriesischen Inseln und an der Küste gibt es großen Fachkräftemangel. Zuletzt mussten Restaurants und Hotels schon Ruhetage einlegen, Öffnungszeiten einschränken oder Angebote reduzieren, weil Arbeitskräfte fehlten, heißt es. Auf dem Karrieretag an der Philharmonie in Essen wollen 30 Arbeitgeber aus dem Norden gezielt auf mögliche Bewerber zugehen. Bei Job-Speed-Datings sollen Arbeitgeber und zukünftige Arbeitnehmer zusammenfinden. Gesucht werde von Kellner bis zum Badearzt. Das Karrieretag an der Essener Philharmonie läuft Morgen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.