Ostern ist Saisonbeginn bei der Weißen Flotte

Die Linienschiffe fahren am Osterwochenende vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück. Das sind die Abfahrtszeiten:

Ab Wasserbahnhof: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr

Ab Essen-Kettwig: 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr

Vom 11. bis 21. April gilt der Fahrplan für die Vorsaison. Die Hauptsaison der Linienfahrten beginnt dann ab Samstag, den 22. April.

Highlights zum Saisonstart

Das erste Highlight bei der Weißen Flotte in diesem Jahr ist die Frühstücksfahrt an Ostermontag (10.04.). Dort bekommen die Gäste ein reichhaltiges Buffet vom Heißener Hof. Ein weiteres Highlight in diesem Monat ist die Schlager-Party am Samstag, den 29. April. Das ganze Programm finden wir auf der Internetseite der Weißen Flotte.