Osterfeuer genehmigungsfrei

Es sind jedoch nur Brauchtumsfeuer erlaubt, kein Verbrennen von Gartenabfällen, heißt es. Stadt und Feuerwehr appellieren, beim Abbrennen die Sicherheit nicht zu vernachlässigen. Die Feuerstelle müsse ausreichend Abstand zu Gebäuden, Pflanzen und Bäumen haben. Auch der Untergrund darf nicht brennbar sein. Damit Tiere nicht in den Flammen ums Leben kommen, soll das Holz vor dem Anzünden umgeschichtet werden. Die Stadt empfiehlt, öffentliche Osterfeuer zu besuchen und keine eigenen zu organisieren. Beliebte Osterfeuer gibt es u.a. an der Lutherkirche an der Duisburger Straße oder beim VfB Speldorf an der Saarner Straße.