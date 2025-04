Osterferien: Volle Straßen und Züge erwartet

Laut Prognose werde es vor allem am ersten Feriensamstag (12.4.) und an Gründonnerstag sehr staureich werden. Auch am Ostermontag und am letzten Ferienwochenende erwarten Verkehrsexperten größere Reisewellen. Bei uns in der Region wird es vor allem wieder auf A3 rund ums Kreuz Kaiserberg, auf der A2 bei Oberhausen und auf der A31 bei Bottrop sehr voll. Die Autobahn GmbH empfiehlt - wenn möglich - bei der An- und Abreise auf andere Tage auszuweichen oder lange Fahrtzeiten einzuplanen und entsprechend viel Proviant mitzunehmen.





Auch die Deutsche Bahn erwartet in den Osterferien volle Züge. Es sollen zusätzliche und längere Züge eingesetzt werden. Wenn möglich, sollten Reisende Sitzplätze reservieren. Teilweise gibt es aber auch schon gar keine freien Plätze mehr. Am ersten Feriensamstag z.B. wird für viele Fernverbindungen übers Ruhrgebiet schon jetzt eine überdurchschnittlich hohe Auslastung angezeigt. Erschwerend dazu kommt, dass auf vielen Fernstrecken gebaut wird. Verbindungen von Duisburg über Essen nach Berlin müssen z.B. gleich zwei Mal Umleitungen fahren und brauchen so deutlich länger. Am vollsten sollen ICE und Intercity an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag werden.