Osterbär besucht Flüchtlingsunterkunft

Der Osterhase hat an Ostersonntag seinen Kollegen, den Osterbären, in der Flüchtlingsunterkunft an der Mintarder Straße vorbeigeschickt. Viele Kinder und Familien aus der Ukraine haben sich darüber gefreut.

© DRK Kreisverband Mülheim