Opfer hatte Schnitt- und Stichverletzungen

Nach der Gewalttat in Broich hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. In der Nähe des Tatortes an der Prinzeß-Luise-Straße konnten die Einsatzkräfte einen 15-jährigen Rumänen festnehmen. Er sei dringend tatverdächtig und soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden, heißt es.

© chalabala - stock.adobe.com