Open Air-Konzerte an der Köpi-Arena

Den Anfang macht morgen (9.7.) Rapper Sido, übermorgen (10.7.) präsentieren die NRW-Lokalradios Revolverheld, am 17. Juli tritt Max Giesinger auf und am 31. Juli - ebenfalls präsentiert von den NRW-Lokalradios - Johannes Oerding. Für alle Konzerte gibt es noch Tickets über die bekannten Vorverkaufsstellen. Die Preise liegen - je nach Künstler so zwischen 40 und 70 Euro. Wegen Corona gilt ein umfangreiches Hygienekonzept. Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist und das nachweisen kann, kommt auf das Gelände. Es sind nur knapp 5.000 Besucher erlaubt. Es gibt verschiedene Eingänge und unterschiedliche Zeitfenster für die An- und Abreise, festgelegte Bereiche, in denen man sich aufhalten darf, außerdem gilt Maskenpflicht - außer am eigenen Sitzplatz. Alles ist eng mit der Stadt und dem Gesundheitsamt abgestimmt.

