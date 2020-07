Opel-Gelände: VW-Tochter baut Entwicklungszentrum

In dem neuen Technologiezentrum sollen in Zukunft Software-Lösungen entstehen - zum Beispiel um Autos mit dem Internet zu verbinden und bestimmte Fahrzeugfunktionen per Smartphone-App fernzusteuern. 700 Mitarbeiter anderer Bochumer Standorte sollen dort arbeiten. Es entstehen 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Weitere sind geplant. Im Mai 2022 soll alles fertig sein.