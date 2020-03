Online-Gottesdienst aus der Petrikirche

Die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde überträgt ihren Gottesdienst aus der Petrikirche am Sonntag erstmals per Livestream. Auf der Facebookseite und die Homepage der Gemeinde gibt es einen YouTube-Link. Ab Viertel nach 11 am Sonntag können wir darüber den Gottesdienst verfolgen. Er werde allerdings nicht die übliche Länge haben, sondern etwa eine halbe Stunde dauern, heißt es von der Gemeinde. Sie hat in Raadt, Menden, Holthausen und in der Altstadt rund 9000 Mitglieder. Auch die Lukaskirchengemeinde versucht am Sonntag einen digitalen Gottesdienst anzubieten.

