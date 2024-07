Olympische Spiele mit Mülheimer Beteiligung

Mit dabei waren weitere Vertreter der Stadt, des Mülheimer Sportförderkreises und des Stadtsportbundes.





Die sechs Athlet*innen, die Mülheim an der Ruhr in Paris vertreten werden, sind:

· Yvonne Li (Badminton, Mülheimer Bürgerin)

· Fabian Roth (Badminton, Mülheimer Bürger)

· Malte Hellwig (Hockey, HTC Uhlenhorst)

· Moritz Ludwig (Hockey, HTC Uhlenhorst)

· Lukas Windfeder (Hockey, HTC Uhlenhorst)

· Julius Rommelmann (Rudern, Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim)





Für Yvonne Li und Lukas Windfeder ist es nach 2021 in Tokio bereits die zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen. Alle Athletinnen und Athleten haben als kleine Anerkennung einen symbolischen Scheck über 500 Euro bekommen. Die Olympischen Spiele in Paris laufen vom 26. Juli bis zum 11. August. Sie gelten als weltweit größtes Sportevent.