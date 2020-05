Oktoberfest in der innogy Sporthalle abgesagt

Das Mülheimer Oktoberfest in der innogy Sporthalle ist abgesagt. Eigentlich hätten am 3. Oktober rund 1.500 Gäste feiern sollen. Wir haben uns schweren Herzens dagegen entschieden, heißt es von den Veranstaltern, dem Mülheimer SportService und der Firma Catering Schmidt. Die Absage soll einen Beitrag zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung in Mülheim sein.