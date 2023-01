Oberhausener Straße teilweise gesperrt

Auf einer wichtigen Pendlerstrecke zwischen Mülheim und Oberhausen sorgt eine neue Baustelle ab heute für Einschränkungen. Die Oberhausener Straße wird in Höhe der A40 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. In dem Bereich muss eine Gasleitung repariert werden. Das hat die medl angekündigt.

© Lutz von Staegmann/FUNKE Foto Services