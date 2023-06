Oberhausener Großkirmes nach Unglück abgebrochen

Nach Medieninformationen handelt es sich dabei um den Sohn eines Schaustellers. Das Unglück soll auf dem Fahrgeschäft Break Dance passiert sein. Nach ersten Erkenntnissen ist der junge Mann gestürzt als das Fahrgeschäft gerade begann sich zu drehen. Laut Polizei stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Wie die Stadt Oberhausen berichtet, wurden zwei Insassen einer Gondel des Fahrgeschäfts, weitere Augenzeugen sowie mehrere Angehörige des Verunglückten notfallseelsorgerisch versorgt. Insgesamt handelte es sich um über 20 Personen. In Abstimmung mit der Polizei und den Schaustellerorganisationen entschloss sich die Stadt angesichts der Schwere des Unfalls und aus Mitgefühl gegenüber den Angehörigen des 17-jährigen Verunglückten, dem Sohn einer Schaustellerfamilie, den Kirmesbetrieb am Sonntagabend vorzeitig zu beenden, heißt es. Ob die Kirmes heute noch einmal den Betrieb aufnimmt, werde heute morgen entschieden.