Oberhausener Feuerwehr hilft niederländischen Kollegen

Zum Vergleich: Wenn die Leitung an der Mülheimer Straße verlegt werden würde, ginge sie vom Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen bis zur Konrad-Adenauer-Brücke in Mülheim. Das Feuer war gestern Abend ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, sagt die Feuerwehr. Bis jetzt seien schon rund 100 Hektar zerstört worden.