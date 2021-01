Oberhausener Ausgangssperre noch bis Sonntag

Wir haben uns dazu heute (7.1.) noch mal mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgesprochen, sagt die Stadt. Das Ergebnis: Die Regelung bleibt - wie geplant - bis einschließlich 10. Januar gültig. Was danach kommt, steht noch nicht fest. Das kann die Stadt erst entscheiden, wenn ihr die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes vorliegt. Es ist also im Moment noch offen, ob die Ausgangssperre verlängert wird oder nicht. In Anbetracht der aktuellen Corona-Zahlen ist eine Verlängerung aber eher unwahrscheinlich.

Ausgangssperre gilt auch für Auswärtige

Die Ausgangssperre in Oberhausen gilt zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Wer das Haus verlässt, darf das nur mit einem triftigen Grund - zum Beispiel weil er zur Arbeit muss. Sonst droht ein Bußgeld. Die Ausgangssperre gilt auch für alle Auswärtigen, die sich in Oberhausen aufhalten, hier jemanden Besuchen oder hier nachts mit dem Auto unterwegs sind.