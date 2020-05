Oberhausen im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Im Kampf gegen den Eichenprozessionspinner besprüht das Oberhausener Gebäudemanagement im Moment rund 2000 Bäume mit einem Biozid. Ein Schwerpunkt ist Sterkrade - unter anderem in der Grashofstraße, im Höhenweg, Kirchhellener und Lützowstraße. Aber auch in der Ruhrorther Straße in Alt-Oberhausen werden Bäume behandelt.

© Miriam Jagdmann